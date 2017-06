Elezioni Francia: Macron ottiene maggioranza, mandato per introdurre riforme più nette (analisti)

Daniela La Cava 19 giugno 2017 - 08:19

Emmanuel Macron ha ottenuto la maggioranza assoluta in Parlamento: il suo partito En Marche! ha conquistato 360 seggi sui 577 dell'Assemblea Nazionale. Questo l'esito del secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia."La conferma che La Republique En Marche ha ottenuto la maggioranza all’interno dell’Assemblea Nazionale è il culmine di sei settimane sorprendenti, sia per la politica francese sia per quella dell’Eurozona", ha commentato Timothy Graf, responsabile della strategia macro Emea di State Street Global Markets". "Il presidente Emmanuel Macron ha ottenuto la maggioranza, il mandato e il sostegno legislativo necessari per portare avanti l’introduzione di riforme più nette, anche per quanto riguarda il mercato del lavoro francese - ha aggiunto l'esperto -. Siamo inoltre molto curiosi di vedere come una così netta ascesa e vittoria di un movimento centrista ed europeista possa contribuire a garantire una maggior unione all’interno di quello che è stato, talvolta, un blocco economico scarsamente coeso".