Elezioni Francia: Fitch, vittoria Macron elimina rischio politico di breve termine per l'Europa

Titta Ferraro 8 maggio 2017 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

"La vittoria alle presidenziali francesi di Emmanuel Macron contro l'euroscettica Marine Le Pen elimina il rischio di un grave shock politico a breve termine per la Francia e l'Europa tutta". Così l'agenzia di rating Fitch all'indomani dell'esito delle urne francesi. Il prossimo evento politico chiave sono le elezioni per l'Assemblea Nazionale il 11 e il 18 giugno. "Il risultato è incerto - sottolinea Fitch - poiché non è chiaro quanto sostegno otterrà En Marche!, il movimento fondato dal il presidente eletto solo un anno fa".

Se En Marche! non riuscirà a strappare una maggioranza assoluta, Fitch ritiene che Macron potrebbe comunque essere in grado di attuare gran parte della sua agenda politica attraverso un accordo di coalizione con un altro partito o un governo di minoranza con il supporto ad hoc per i diversi aspetti del suo programma. "Ma questo potrebbe rendere più difficoltoso il passaggio delle riforme se tali alleanze comporteranno lunghe trattative o compromessi politici", aggiunge Fitch.