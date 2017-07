Danone vende Stonyfield a Lactalis per 875 mln$

Daniela La Cava 3 luglio 2017 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Danone ha annunciato di avere venduto Stonyfield, controllata americana di prodotti lattieri freschi, alla connazionale Lactalis per una cifra pari a 875 milioni di dollari. La vendita di Stonyfield fa parte di un accordo raggiunto lo scorso 31 marzo con l'autorità statunitense per la Concorrenza in relazione al recente acquisto di WhiteWave da parte di Danone. Il closing dell'operazione è soggetto al via libera dell'autorità competenti americane e dovrebbe arrivare nel terzo trimestre dell'anno. Stonyfield ha registrato nel 2016 un giro d'affari di 370 milioni di euro.