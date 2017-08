Danone spicca sulla borsa di Parigi. Tra i titoli migliori dopo rumor takeover

Laura Naka Antonelli 14 agosto 2017 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Danone si conferma oggi tra i migliori della Borsa di Parigi, dopo alcune indiscrezioni riportate dal New York Post, secondo cui il colosso attivo nel settore food and beverage potrebbe diventare un target di acquisizione.Stando ai rumor, la società sarebbe valutata 44 miliardi di euro circa."Danone -precisa il quotidiano - potrebbe essere rilevata da Kraft o da Coca-Cola, e il governo francese lo permetterebbe".Nessun commento è stato rilasciato dalla diretta interessata, numero uno al mondo per la produzione di yogur, stando a quanto riporta Reuters.Intervistata da Reuters, Meriem Mokdad, gestore presso Roche Brune Asset Management, società che ha nel proprio portafoglio azioni Danone, mostra cautela.Sebbene "queste due società" (ovvero Coca-Cola e Kraft) abbiano gli strumenti per lanciare una proposta di acquisizione su Danone, noi rimaniamo prudenti su tali rumor, e aspettiamo di vedere se emergeranno con il tempo altri dettagli o sviluppi", precisa.