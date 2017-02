Danone lancia programma efficienza da 1 mld, nel 2016 utile salito del 34%

Valeria Panigada 15 febbraio 2017 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Danone ha lanciato un piano di efficienza da 1 miliardo di euro da implementare nei i prossimi quattro anni, dopo aver riportato un aumento dell'utile del 34% nel 2016. Il colosso francese del latte ha deciso di lanciare una revisione dei costi e dei risparmi così da sostenere la crescita futura. "In uno scenario che continua a essere difficile e con molti mercati in transizione abbiamo deciso di semplificare la nostra organizzazione per essere più agili", ha spiegato il direttore finanziario Cecile Cabanis. Nel 2016 Danone ha riportato un utile netto di 1,72 miliardi di euro, in rialzo del 34% e ha proposto un dividendo di 1,70 euro per azione, in aumento del 6,3%.