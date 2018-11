Crédit Agricole non interessata a Commerzbank (stampa)

Valeria Panigada 26 novembre 2018 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

Crédit Agricole non sarebbe interessata ad acquistare Commerzbank e non starebbe preparando nessun dossier. Lo ha detto Philippe Brassac, direttore generale della banca francese, in un'intervista pubblicata oggi dal Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Non stiamo mirando a Commerzbank - ha detto Brassac - la nostra organizzazione è abbastanza forte e completa da crescere organicamente e, soprattutto, con i partner ". Commerzbank, la seconda più grande banca tedesca, è regolarmente oggetto di speculazioni riguardanti l'interesse di potenziali acquirenti.