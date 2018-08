Crédit Agricole: la Bce infligge una multa da 4,3 miliardi

Valeria Panigada 21 agosto 2018 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

LaBanca centrale europea (Bce) ha inflitto una multa da 4,3 miliardi di euro a Crédit Agricole per aver infranto le regole sul metodo di calcolo dei fondi propri in bilancio nel periodo 2015 e 2016. "La sanzione - si legge nella nota della Bce - è stata inflitta in ragione della classificazione da parte della banca di asset ai fini del calcolo del Cet1 (...) nel 2015 e 2016 senza ottenere la previa autorizzazione dell'autorità competente".