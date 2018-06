Carrefour, stringe partnership strategica con Google per rendere gli acquisti più innovativi

Valeria Panigada 12 giugno 2018 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Lacatena di supermercati francese Carrefour ha stretto un accordo di partnership strategica con Google (Alphabet) per sviluppare "una nuova esperienza di acquisto per i consumatori francesi". Tre gli obiettivi di questa partnership: l'implementazione dell'offerta di vendita Carrefour su una nuova interfaccia del sito di Google Shopping e di Google Assistant in Francia a partire dal 2019, la creazione di un centro di innovazione a Parigi e l'accelerazione della digitalizzazione del gruppo Carrefour. Attraverso l'intelligenza artificiale, il servizio Cloud e delle nuove interfacce, i clienti di Carrefour potranno fare i loro acquisti in maniera più semplice e innovativa.