Carrefour prepara quotazione delle sue attività in Brasile

Valeria Panigada 29 giugno 2017 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Lacatena di supermercati francese Carrefour ha depositato il prospetto preliminare in vista dell'introduzione in Borsa della sua controllata brasiliana Atacadão SA (Grupo Carrefour Brasil) in una operazione che gli permetterà di raccogliere tra i 4,5 e i 5,6 miliardi di reais, vale a dire da 1,2 a 1,5 miliardi di euro. Si tratterà della più importante Ipo in Brasile degli ultimi quattro anni. La forchetta di prezzo indicativo va da 15 a 19 reais per azione e dovrebbe essere definita il prossimo 18 luglio con la quotazione alla Borsa di San Paolo prevista per il 20 luglio.