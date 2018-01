Carrefour corre sul Cac40 nonostante nuovo warning su utili, attesa per nuovo piano

Titta Ferraro 18 gennaio 2018 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Acquisti sul titolo Carrefour che sale di oltre il 3% a 18,23 euro sulla Borsa di Parigi nonostante il nuovo taglio delle previsioni di profitto 2017. Si tratta del secondo warning in sei mesi. Ora il gruppo transalpino indica un utile operativo 2017 in area 2 miliardi di euro, giù del 15% rispetto al 2016, mentre la precedente previsione era -12%. Il colosso transalpino della grande distribuzione ha registrato ricavi 2017 per 88,2 miliardi di euro, in rialzo dell'1,6% a perimetro omogeneo. Nel solo quarto trimestre, le vendite sono state pari a 23,3 miliardi (+1,9%).Il mercato guarda al prossimo 23 gennaio quando il nuovo ceo Alexandre Bompard svelerà il nuovo piano strategico.