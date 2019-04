Carlos Ghosn: tribunale di Tokyo concede il rilascio, pagata cauzione da 4 milioni

Valeria Panigada 25 aprile 2019 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Il tribunale di Tokyo ha deciso di rilasciare su cauzione Carlos Ghosn, l'ex numero uno di Renault-Nissan che era rientrato in carcere all'inizio di aprile dopo un nuovo arresto a sorpresa. Il rilascio, secondo le agenzie di stampa internazionale, è stato deciso oggi a fronte di un pagamento di 500 milioni di yen, vale a dire 4 milioni euro.Ghosn, che è stato inizialmente arrestato il 19 novembre a Tokyo, aveva già pagato 1 miliardo di yen (circa 8 milioni di euro) per lasciare la prigione lo scorso 6 marzo. Dopo aver ottenuto una prima liberazione in libertà vigilata con gli arresti domiciliari nella capitale giapponese, i pubblici ministeri hanno deciso nemmeno un mese dopo di ricondurlo in carcere con una nuova accusa. L'ex patron di Renault-Nissan ha diversi capi d'accusa per varie pratiche finanziarie scorrette, tra cui l'occultamento dei redditi, frode e diversi casi di violazione aggravata della fiducia.