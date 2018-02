Capgemini compra l'americana LiquidHub

Daniela La Cava 5 febbraio 2018 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

La francese Capgemini ha annunciato l'acquisizione di LiquidHub, società statunitense attiva nei servizi e nelle attività per il coinvolgimento della clientela. "Questa acquisizione - spiega il gruppo Capgemini - rafforza l'attività di consulenza digitale di Capgemini in Nord America e accelerare la transizione del proprio portafoglio nella regione". I termini finanziari dell'operazione non sono stati comunicati al mercato. Fondata nel 2000, con quartier generale a Philadelphia, LiquidHub si avvia a chiudere il 2017 con un giro d'affari stimato a quota 200 milioni di euro. La transazione dovrebbe chiudersi nei prossimi due mesi.