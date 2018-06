Capgemini compra l'americana Leidos Cyber

Daniela La Cava 7 giugno 2018 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Capgemini ha annunciato questa mattina che acquisterà Leidos Cyber, divisione cybersecurity per le imprese del settore privato della società americana Leidos. "Questa acquisizione rafforzerà le attività del gruppo in Nord America e permetterà di soddisfare la crescente domanda di servizi e soluzioni di cybersecurity in quest'area", si legge in una nota.I dettagli finanziari dell'operazione, che dovrebbe essere finalizzata entro la fine dell'anno, non sono stati comunicati al mercato.