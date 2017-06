Borse europee: il Dax tonico guida il sentiment positivo, allungo di Vivendi a Parigi

Alessio Trappolini 2 giugno 2017 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Dopo una mattinata dai contorni vivaci le borse europee rallentano il passo, pur mantenendo ancora l’intonazione positiva che ha caratterizzato la seduta sino ad ora. A poco più di mezz’ora dall’apertura di Wall Street gli indici del Vecchio Continente viaggiano in territorio positivo, con l’indice Dax in testa.



Il principale indice tedesco al momento mostra un progresso di oltre l’1,3% a 12.832 punti.



Sulla Borsa di Francoforte la prima posizione fra i rialzi è appannaggio di Bayer, +1,93% a 121,35 euro, seguita da E.On, +1,64% a 7,86 euro.



Ben importato l’Ibex35 di Madrid, con un rialzo che supera di poco lo 0,9 per cento. Poco più indietro il Cac di Parigi, +0,7% a 5.356 punti, all’interno del quale si fa notare Vivendi, +2% a 20 euro, con il suo Ceo Arnaud de Puyfontaine fresco di nomina alla carica di Presidente del gruppo italiano Telecom Italia.