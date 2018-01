Bnp, nuovo vicedirettore in Bnl

alessandro chiatto 25 gennaio 2018 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Dalprimo marzo, Vittorio Ogliengo verrà nominato come nuovo vice direttore generale di Bnl dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed executive chairman del Corporate & Institutional Banking Italia di Bnp Paribas. Il compito di Ogliengo sarà quello di sviluppare la base-clienti corporate e istituzionale in Italia della banca. Riporterà ad Andrea Munari, amministratore delegato di Bnl e responsabile del gruppo BNP Paribas in Italia, e a Yannick Jung, responsabile "global banking" del gruppo per Europa, Middle East e Africa nell'ambito di CIB.