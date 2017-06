Banca di Francia: riviste al rialzo previsioni Pil

Daniela La Cava 9 giugno 2017 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

La Banca di Francia vede il futuro più roseo. Nelle sue previsioni macroeconomiche semestrali, pubblicate oggi, l'istituto ha infatti rivisto al rialzo le previsioni di crescita, con il Prodotto interno lordo (Pil) transalpino atteso in crescita dell'1,4% nel 2017, prima di accelerare ulteriormente dell'1,6% nel 2018 e 2019. Le passate previsioni vedevano il Pil in crescita quest'anno dell'1,3%, dell'1,4% nel 2018 e dell'1,5% nel 2019.



"L'economia francese sta migliorando", ha dichiarato il Governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, nel corso di un'intervista su Radio Classique. "Non avevamo sperimentato una crescita così forte negli ultimi cinque anni", ha aggiunto.