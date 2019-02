BNP Paribas: utili netti 2018 a 7,53 miliardi di euro, colosso bancario batte le stime

Laura Naka Antonelli 6 febbraio 2019 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

BNP Paribas ha reso noto che gli utili netti dell'intero anno 2018 si sono attestati a 7,53 miliardi di euro, meglio dei 7,43 miliardi attesi dal consensus.Il colosso bancario francese ha tuttavia rivisto al ribasso i target di redditività e fatturato per il 2020, causa l'impatto del sell off che si è abbattuto sui mercati nel quarto trimestre del 2018.Su base trimestrale, BNP Paribas ha riportato utili netti per 1,44 miliardi di euro nel quarto trimestre dell'anno, meglio degli 1,42 miliardi di euro del quarto trimestre del 2017.