BNP Paribas: utili in crescita e superiori a stime. Cala fatturato nella divisione italiana

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2017 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

BNP Paribas ha riportato nel primo trimestre utili migliori delle attese, grazie alla ripresa delle attività di trading sui bond.



La prima banca in Francia per valore di asset ha reso noto che gli utili netti sono saliti del 4% a 1,89 miliardi di euro, rispetto agli 1,81 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.



Il risultato è stato migliore dei profitti per 1,54 miliardi attesi dagli analisti intervistati da FactSet.



Il fatturato è cresciuto del 4% a 11,3 miliardi.



I risultati sono stati sostenuti anche dalla ripresa del trading sull'azionario, oltre che di quello sul reddito fisso.



Il recupero ha aiutato BNP Paribas a compensare la debolezza della performance delle divisioni bancarie retail francese e italiana, che hanno assistito a un calo del fatturato.