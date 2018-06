Axa stringe partnership con ING per realizzare piattaforma assicurativa

Valeria Panigada 13 giugno 2018 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

L'olandese ING e la francese Axa hanno stretto una partnership di bancassicurazione per fornire prodotti assicurativi e i relativi servizi attraverso una piattaforma digitale. Nel dettaglio, ai clienti di ING di sei paesi, tra cui anche l'Italia (Germania, Australia, Italia, Francia, Repubblica Ceca e Austria) verranno offerte soluzioni di protezione danni ai beni e alle persone. Con questo obiettivo, ING e Axa svilupperanno insieme prodotti e servizi assicurativi personalizzati per la propria clientela, accessibili attraverso l’App mobile di ING. L'iniziative, ha precisato Ralph Hamers, Ceo di ING Group, "contribuisce anche a rafforzare il nostro impegno per la diversificazione dei ricavi".