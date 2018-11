Axa aumenta tasso di distribuzione dividendo, titolo brillante a Parigi

Valeria Panigada 28 novembre 2018 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Axaha rivisto la sua politica di gestione del capitale, aumentando la forchetta riguardante il tasso di distribuzione del dividendo, che già da quest'anno dovrebbe salire tra il 50 e il 60 per cento. Confermati invece gli obiettivi di crescita del risultato operativo per azione, previsto tra il 3 e il il 7% in media all'anno. "Axa ha compiuto progressi significativi nel 2018 nell'esecuzione della sua strategia "Focus and Transform" - ha detto l'amministratore delegato Thomas Buberl - La semplificazione del gruppo continua a dare i suoi frutti e porta ottimi risultati operativi, e le misure di trasformazione accrescono ulteriormente l'attrattiva del profilo del gruppo". La notizia sostiene il titolo Axa che sulla Borsa di Parigi segna un progresso dell'1,8% scambiando a 21,63 euro.