Axa: S&P conferma rating, con outlook stabile

Daniela La Cava 11 luglio 2018 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

S&PGlobal Ratings ha confermato ieri il rating su Axa, posto sotto osservazione con possibili implicazioni negativo lo scorso marzo, ora che il finanziamento per l'acquisto del Gruppo XL è assicurato. "Negli ultimi tre mesi, Axa ha ottenuto i finanziamenti necessari per acquisire un gruppo assicurativo XL", si legge nel report dell'agenza di rating Usa. È il 5 marzo quando la francese Axa annuncia l'acquisizione della statunitense XL Group, uno dei leader mondiali dell'assicurazione danni per le imprese e della riassicurazione. Con questa operazione il colosso francese delle assicurazioni, che ha messo sul piatto una cifra pari a 15,3 miliardi di dollari, potrà beneficiare di una forte presenza in America del Nord, Europa, sul mercato dei Lloyd’s e nella regione Asia-Pacifico.