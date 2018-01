Auto: vendite Renault salite dell'8,5% nel 2017, record nell'utilitarie e per i marchi Renault e Dacia

Valeria Panigada 15 gennaio 2018 - 09:26

Ilgruppo Renault ha archiviato il 2017 con un aumento delle vendite a livello globale dell'8,5%, contro un mercato cresciuto del 2,3%. Si tratta del quinto anno consecutivo di crescita per la casa automobilistica francese. Sul segmento delle utilitarie, Renault ha registrato un nuovo record di vendite con 462.859 immatricolazioni, in rialzo del 4,1%. Il marchio Renault e Dacia stabiliscono nuovi massimi di vendita. Alla luce di questa performance, il gruppo d'Oltralpe rimane fiducioso e prevede per il 2018 un'ulteriore crescita in tutte le regioni grazie a una gamma rinnovata e a un mercato che dovbrebbe salire del 2,6% a livello globale.