Auto: immatricolazioni giù in Francia a dicembre, -5,6% Fca

2 gennaio 2018 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

Ultimo mese del 2017 con segno meno per le immatricolazioni di auto in Francia. A dicembre le immatricolazioni di auto nuove sono state pari a 193.375 unità, lo 0,5 per cento in meno rispetto all'analogo mese del 2016. Segno meno più pronunciato per Fca (-5,6% a 7.803 unità).Considerando l'intero 2017, i dati diffusi oggi dal Ccfa, le immatricolazioni in Francia segnano comunque un buon rialzo: +4,7% a 2.110.751 unità. Fca ha segnato un +10,7% a 89.314 unità.