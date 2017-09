Auto: immatricolazioni Francia +9,4% ad agosto, Renault fa meglio

Valeria Panigada 1 settembre 2017 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Adagosto in Francia sono state immatricolate 107.462 auto, evidenziando un aumento del 9,42% rispetto allo stesso mese del 2016, secondo i dati pubblicati oggi dal Comité des constructeurs français d'automobiles (Ccfa). In un mese tradizionalmente debole, a causa delle ferie estive, si conferma la buona tenuta del mercato automobilistico d'Oltralpe, sebbene in rallentamento rispetto al +11% di luglio. Da inizio anno le immatricolazioni sono salite del 4,25%. Guardando alle singole case, le due francesi Renault e Peugeot hanno riportato ad agosto un aumento delle immatricolazioni rispettivamente del 7 e del 12,36%.