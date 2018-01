Auto: Renault-Nissan-Mitsubishi, vendite alleanza salgono del 6,5% nel 2017

Daniela La Cava 30 gennaio 2018 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Levendite dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi hanno raggiunto nel 2017 quota 10,6 milioni di veicoli. In particolare, le vendite sono aumentate del 6,5% nel 2017 (primo anno intero per Mitsubishi Motors in qualità di membro dell'alleanza), grazie a una domanda in crescita per i Suv, per i veicoli 100% elettrici e per quelli commerciali "leggeri". E' quanto si apprende in un comunicato del gruppo francese.