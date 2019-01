Auto, Psa: vendite record nel 2018, bene Opel e l'Europa

Daniela La Cava 15 gennaio 2019 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Psa, il gruppo automobilistico francese dei marchi Peugeot e Citroen, chiude il 2018 in decisa crescita: le vendite globali di auto del gruppo sono aumentate lo scorso anno del 6,8%, attestandosi al nuovo record di 3,88 milioni di veicoli. Grazie a Opel e al successo dei Suv in Europa il gruppo transalpino è riuscito a controbilanciare le difficoltà persistenti in Cina. Nel dettaglio, Psa, che registra il quinto anno consecutivo di crescita delle vendite, ha mostrato un rialzo dei volumi di circa il 30,6% in Europa, mentre in Cina e nel sudest asiatico ha visto un calo di oltre il 32% e in America Latina del 15 per cento. "Il gruppo Psa ha sfruttato appieno la gestione dell'implementazione del nuovo standard WLTP per fare un passo avanti rispetto alla concorrenza nel terzo quadrimestre", ha dichiarato il costruttore di auto in una nota stampa.