Ardian in trattative con Florac Investissements per vendita Bricoprivè

Daniela La Cava 28 marzo 2018 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Ardian ha annunciato di avere avviato una trattativa in esclusiva con Florac Investissements per vendere la sua partecipazione in Bricoprivé.com, attiva nell’e-commerce in Europa nel settore del bricolage, giardinaggio e prodotti per la casa. I fondatori, Julien Boué e Marc Leverger, reinvestiranno nella società.