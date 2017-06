Amundi: acquisizione di Pioneer Investments sarà finalizzata il 3 luglio

Luca Fiore 22 giugno 2017 - 18:43

MILANO (Finanza.com)

Amundi ha emesso una nota per annunciare di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari e di aver soddisfatto tutte le condizioni sospensive per la realizzazione dell’acquisizione di Pioneer Investments.“Di conseguenza, il Gruppo è lieto di annunciare che l’acquisizione sarà finalizzata il 3 luglio prossimo, in linea con le aspettative”.La cessione è stata annunciata da UniCredit lo scorso 12 dicembre per un corrispettivo di 3,545 miliardi.