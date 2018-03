Alstom: tre nuovi contratti in India per 75 mln di euro

Daniela La Cava 12 marzo 2018 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Alstom ha annunciato di essersi aggiudicata tre nuovi contratti in India del valore di circa 75 milioni di euro. In una nota il gruppo transalpino ha precisato che un contratto riguarda l'alimentazione assegnato da Mumbai Metro Rail Corporation, uno per i nuovi convogli da Chennai Metro Rail Corporation e l'ultimo per l'alimentazione da Jaipur Metro Rail Corporation. "Questo sviluppo mostra la crescente impronta di Alstom nel paese, sia nello spazio urbano sia nello spazio delle linee principali", sottolinea la società.Alstom ha inoltre comunicato il completamento nei tempi previsti della prima locomotiva al 100% elettrica dal suo impianto di avanguardia di Madhepura nello stato di Bihar .