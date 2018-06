Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi conferma obiettivi di sinergia

Valeria Panigada 13 giugno 2018 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

L'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi ha confermato i suoi obiettivi di sinergia pari a 10 miliardi di euro all'anno fino al 2022. Solo per l'anno 2017, il primo anno completo anche con Mitsubishi Motors come membro dell'alleanza, si sono registrate sinergie di costo pari a 5,7 miliardi, in aumento del 14% rispetto al dato del 2016. Il risparmio dei costi è stato favorito dalla centralizzazione della fornitura di parti, così come l'approvvigionamento energetico comune dei diversi siti.