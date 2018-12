Air Liquide, nuovi contratti per industria chimica

Daniela La Cava 14 dicembre 2018 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Nuovi contratti nell'industria chimica per Air Liquide. Il gruppo ha annunciato di avere siglato diversi contratti pluriennali per il trattamento dei composti organici volatili (cov) con alcuni attori dell’industria chimica in Francia e in Italia. Air Liquide, precisa una nota, fornisce l’azoto liquido per alimentare le unità di trattamento dei cov dei suoi clienti, accompagnandoli nel loro impegno per preservare la qualità dell’aria. Nel dettaglio, in Francia Air Liquide ha firmato un contratto pluriennale con l’azienda Dow nel nord del Paese, e con Norchim. In Italia, ha invece ha stretto un accordo con Donau Carbon Technologies.