Air Liquide, firmato contratto quindicennale con Basf per la fornitura di azoto

Valeria Panigada 3 agosto 2018 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Ilcolosso francese dei gas Air Liquide ha firmato attraverso la sua filiale in Italia un contratto con il colosso tedesco Basf per la fornitura di azoto. Il contratto, della durata di 15 anni, prevede l’installazione sul sito del cliente di un APSA S6, un generatore di azoto di qualità criogenica di ultima generazione. Questo accordo rafforza ulteriormente la partnership esistente da oltre 20 anni tra le due aziende in Italia.