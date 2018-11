Air France-Klm: traffico passeggeri in rialzo del 4,7% a ottobre

Valeria Panigada 9 novembre 2018 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Lacompagnia aerea Air France-Klm ha evidenziato a ottobre un traffico passeggeri in rialzo del 4,7% rispetto all'anno scorso. In aumento anche il coefficiente di occupazione che è salito all'87,5% (+0,5%) con un numero di passeggeri pari a 9,2 milioni. A sostenere la performance è stata ancora una volta la compagnia low cost Transavia che ha visto il traffico passeggeri salire del 12 per cento. Per quanto riguarda l'attività cargo, si è evidenziato un rialzo del 3,2%.