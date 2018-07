Air France-Klm: traffico in rialzo del 4,5% a giugno

Valeria Panigada 9 luglio 2018 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

AirFrance-Klm ha evidenziato a giugno un traffico passeggeri in aumento del 4,5% con un coefficiente di occupazione (load factor) in rialzo all'89,3%. Transavia, la compagnia low cost del gruppo, guida la crescita con un traffico passeggeri salito del 12,4%. Per quanto riguarda l'attività cargo, Air France-Klm ha registrato un progresso del 3,2% con un coefficiente di carico in rialzo del 59,2%.