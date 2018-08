Air France-Klm rischia nuova ondata di scioperi, titolo giù sulla Borsa di Parigi

Valeria Panigada 13 agosto 2018 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

AirFrance-Klm rischia una nuova ondata di scioperi se i vertici non riprenderanno i negoziati con i sindacati sui salari. L'avvertimento èsarebbe arrivato da Philippe Évain, presidente del Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), la principale sigla sindacale dei piloti della compagnia aerea e organizzatore degli ultimi movimenti di protesta in Air France che sono costati alla società 260 milioni di euro nel solo secondo trimestre dell'anno. Il rischio di nuovi disagi per i passeggeri e le ricadute sul bilancio del gruppo mettono sotto pressione il titolo Air France-Klm che sulla Borsa di Parigi segna un ribasso di oltre 5 punti percentuali scambiando a 8,47 euro.