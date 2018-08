Air France-Klm: oggi il cda, spunta il nome del canadese Benjamin Smith come nuovo

Valeria Panigada 16 agosto 2018 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Air France-Klm è previsto riunirsi oggi nel pieno di speculazioni sulla nomina del sostituto dell'ex amministratore delegato, dopo tre mesi di vuoto. Nelle ultime indiscezioni di stampa è spuntato il nome del numero due di Air Canada, Benjamin Smith, che potrebbe diventare direttore generale di Air France o direttamente amministratore delegato del gruppo, dopo le dimissioni di Jean-Marc Janaillac lo scorso 4 maggio.Air France-Klm sta attraversando un periodo difficile. Da inizio anno la compagnia aerea franco-olandese ha dovuto far fronte a uno sciopero del personale di bordo durato 15 giorni. Il braccio di ferro, ancora in corso, con i sindacati che rivendicano un aumento di stipendio del 6%, è pesato sui conti di bilancio del gruppo con ripercussioni anche in Borsa: da inizio anno l'azione Air France-Klm ha perso quasi il 35%. In attesa di sviluppi l'azione segna oggi a Parigi un rialzo dello 0,43%.