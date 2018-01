Air France-Klm nega presentazione offerta per Alitalia

Daniela La Cava 15 gennaio 2018 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Dopo le indiscrezioni stampa che si sono susseguite nei giorni scorsi Air France-Klm è scesa in campo e ha fatto chiarezza sul caso Alitalia, negando ufficialmente di avere presentato un'offerta per l'ex compagnia di bandiera italiana. Una replica affidata a una breve nota stampa diffusa nel fine settimana nella quale il vettore franco-olandese ha precisato "di non avere partecipato al processo avviato dalle autorità italiane per l'acquisizione di Alitalia. Di conseguenza, il gruppo non ha avuto accesso a informazioni riservate". E ha concluso, precisando di "non avere presentato un'offerta per l'acquisizione di Alitalia".