Air France-Klm interessata a Air India? Possibile consorzio con Delta Air Lines

12 marzo 2018

Lacompagnia aerea franco-olandese Air France, insieme all'americana Delta Air Lines e all'indiana Jet Airways, starebbero studiando una offerta per acquistare Air India. Lo riporta il quotidiano The Mint citando a sua volta l'agenzia Press Trust of India. Nelle prossime due settimane il governo di New Delhi raccoglierà le offerte per l'acquisizione di una partecipazione nella compagnia pubblica indiana, che ha un debito di 8,5 miliardi di dollari (circa 6,9 miliardi di euro). In pista per Air India ci sarebbero anche IndiGo, Tata Group e Celebi Aviation.