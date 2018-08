Air France-Klm conferma outlook dopo trimestrale e crea jv con Air Europa, titolo alle stelle

Valeria Panigada 1 agosto 2018 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Sulla Borsa di Parigi si mette in evidenza Air France-Klm. In una seduta improntata alla cautela il titolo della compagnia aerea franco-olandese segna un balzo di 8 punti percentuali. Questa mattina Air France ha riportato una trimestrale migliore del previsto, nonostante gli scioperi che hanno pesato sui conti, e ha confermato l'outlook per il resto dell'anno. Non solo. Ha annunciato anche un patto con Air Europe per creare una joint venture per voli in Europa e America centrale e meridionale.Nel secondo trimestre dell'anno Air France-Klm ha riportato un utile netto di 109 milioni di euro, in pesante calo rispetto ai 593 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente ma sopra le attese degli analisti. A pesare sul risultato gli scioperi (15 giorni tra febbraio e aprile, 12 giorni nel solo secondo trimestre) che sono costati 335 milioni di euro nei primi sei mesi dell'anno. Al netto degli scioperi il risultato sarebbe rimasto sui livelli del secondo trimestre del 2017. Il gruppo ha inoltre confermato l'outlook che indica ricavi positivi sia per il terzo trimestre che per l'intero anno fiscale.