AccorHotels acquista Travel Keys

6 febbraio 2017

MILANO (Finanza.com)

AccorHotels è in trattativa esclusiva per l'acquisizione del 100% di Travel Keys, uno dei principali player nel mercato degli affitti di lusso. La chiusura della transazione dovrebbe avvenire nel secondo trimestre di quest’anno. Travel Keys annovera una collezione di oltre 5.000 ville di lusso in oltre 100 destinazioni fra cui Caraibi, Messico, Hawaii, Stati Uniti, Europa, Asia e Africa. L'azienda con sede ad Atlanta offre servizi alberghieri e di concierge di alta gamma disponibili 24/24 sette giorni su sette.

"Travel Keys porta nella nostra rete un portafoglio formidabile immobili di pregio da aggiungere alle nostre attività esistenti. Questa acquisizione dimostra ulteriormente il dinamismo e la volontà del Gruppo di arrivare a offrire servizi completi alla nostra clientela", ha dichiarato Sebastien Bazin, presidente e CEO di AccorHotels.