Turkish Airlines: ordinati 25 nuovi A350-900 ad Airbus

Daniela La Cava 19 gennaio 2018 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Turkish Airlines e Airbus hanno stabilito un accordo per un ordine di 25 aerei A350-900. Il contratto d’acquisto degli aeromobili, si legge in una nota, è stato firmato al Palazzo dell’Eliseo, a Parigi, durante la visita ufficiale del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan al francese Emmanuel Macron. Questi nuovi aeromobili si aggiungeranno ai 331 già presenti nella flotta."I nuovi Airbus A350 XWB ci permetteranno di sviluppare ulteriormente le nostre principali rotte internazionali dalla Turchia - ha affermato İlker Aycı, Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines -. L’accordo con Airbus non rappresenta un traguardo, ma un ulteriore passo avanti nel miglioramento dell'esperienza di volo dei nostri passeggeri".