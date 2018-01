Turchia: banca centrale lascia i tassi fermi, come da attese

Valeria Panigada 18 gennaio 2018 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Nella sua prima riunione del 2018 la Banca centrale turca (CBRT, Central Bank of the Republic of Turkey) ha confermato la politica monetaria, lasciando fermi i tassi di interesse. Come atteso, l'istituto di Ankara ha mantenuto il tasso di rifinanziamento al 12,75%, il tasso repo a una settimana all'8%, quello di prestito overnight al 9,25% e il tasso overnight al 7,25%.