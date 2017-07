Tokyo chiude in rialzo sostenuta da effetto solide payrolls Usa, yen gi

Titta Ferraro 10 luglio 2017 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Avvio di ottava in rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei 225 ha chiuso la seduta a 20.080,98 punti, in progresso dello 0,8%. Il sostegno all'equity arriva soprattutto dai solidi riscontri arrivati dalle non farm payrolls statunitensi di giugno, andate ben oltre le attese. Riscontri che hanno fatto salire il dollaro contro lo yen con cross questa mattina ampiamente sopra quota 114.