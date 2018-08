Titoli di stato: Bankitalia costituirà un portafoglio in renminbi

Alessandra Caparello 28 agosto 2018 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

Bankitalia costituirà un portafoglio in renminbi, i cui investimenti riguarderanno principalmente titoli di Stato cinesi. Lo comunica in una nota lo stesso istituto guidato da Ignazio Visco secondo cui tale modalità diretta di investimento si aggiunge a quella avviata negli anni recenti con la sottoscrizione di un fondo specializzato in renminbi gestito dalla Banca dei regolamenti internazionali.“La decisione” – fa sapere via Nazionale – “è stata presa nell’ambito dell’aggiornamento annuale delle strategie di investimento delle riserve gestite dalla Banca. Essa riflette l’accresciuto ruolo del renminbi come valuta internazionale, testimoniato anche dal suo inserimento nel paniere delle valute di riserva del Fondo Monetario Internazionale nel 2016, e l’importanza della Cina quale partner commerciale del nostro Paese”. Le transazioni saranno intermediate dalla Banca centrale della Repubblica Popolare Cinese, con la quale è stato concluso un apposito accordo, in qualità di agente della Banca d’Italia sui mercati cinesi