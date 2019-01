Timori su economia Cina, banca centrale inietta liquidità record in sistema bancario

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

I mercati globali guardano alla Cina, scontando i timori sul rallentamento della sua economia. Ieri la People's Bank of China, banca centrale del paese, ha iniettato una cifra record di 560 miliardi di yuan ($83 miliardi) nel sistema finanziario del paese.Nel proprio sito, la banca centrale ha spiegato la mossa affermando che "il picco del periodo fiscale" ha portato la liquidità complessiva delle banche a "scendere in modo piuttosto veloce".La borsa di Shanghai e Hong Kong virano intanto in rosso, cedendo rispettivamente lo 0,30% e lo 0,25%.