Smartphone: i cinesi di Huawei scalzano Apple e salgono in seconda posizione. Samsung sempre in testa

Daniela La Cava 28 agosto 2018 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Sorpasso nel mondo degli smartphone. Secondo i dati diffusi oggi da Gartner, nel secondo trimestre del 2018 i cinesi di Huawei si sono assicurati la seconda posizione nella classifica mondiale dei produttori di smartphone, scalzando la statunitense Apple scivolata al terzo posto. A completare il podio i coreani di Samsung che mantengono la prima posizione in classifica. In generale, le vendite di smartphone nel trimestre in esame sono salite del 2% raggiungendo quota 374 milioni."Le vendite di smartphone di Huawei sono cresciute del 38,6% nel secondo trimestre. Huawei continua a introdurre funzionalità innovative e ad ampliare il portafoglio di smartphone raggiungendo segmenti di consumatori più ampi", commenta Anshul Gupta, research director di Gartner, sottolineando che "gli investimenti, la costruzione del marchio e il posizionamento dei dispositivi Honor hanno contribuito a incrementare le vendite". Huawei distribuisce gli smartphone Honor in 70 mercati in tutto il mondo, diventando il principale fattore di crescita.