Shanghai chiude a +0,5% dopo ok a inclusione A Shares nell'indice Msci EM

Titta Ferraro 21 giugno 2017 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Chiusura positiva per la Borsa di Shanghai. L'indice Shanghai Composite ha archiviato la seduta di metà settimana a 3.156,21 punti, in rialzo dello 0,5%.Ieri sera è arrivata la decisione da parte dell'index provider MSCI di includere le A-shares nell'indice Msci Emerging markets.Le A Shares peseranno solo lo 0,7 per cento nella composizione dell'indice sui mercati emergenti globali di MSCI. Incluse infatti solo 169 tra le maggiori società cinesi delle 448 originariamente previste.