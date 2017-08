Samsung, verdetto a carico del vicepresidente Jay Y. Lee: cinque anni di prigione

Laura Naka Antonelli 25 agosto 2017 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

La sentenza a carico di Jay Y. Lee, vicepresidente di Samsung Electronics, è arrivata. Lee è stato condannato a cinque anni di prigione per corruzione, spergiuro e appropriazione indebita.In particolare, secondo l'accusa, Lee avrebbe versato una tangente per assicurarsi il sostegno dell'allora presidente del paese, Park Geun-hye.Secondo quanto riportano le indiscrezioni, la tangente sarebbe stata versata a uno stretto amico dell'ex presidente, allo scopo di ottenere vantaggi a favore di Samsung.Jay Y. Lee, 49 anni, è arrivato alla corte di Seoul per il verdetto, dopo un processo per corruzione che ha tenuto con il fiato sospeso la Corea del Sud. Reuters riporta che l'accusa aveva chiesto a carico di Lee 12 anni.Il titolo Samsung ha perso alla borsa di Seoul -3% circa.