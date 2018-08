Samsung valuta stop produzione in uno stabilimento in Cina per debole domanda smartphone

Titta Ferraro 13 agosto 2018 - 07:45

Samsung Electronics sta valutando la possibilità di sospendere le operazioni in uno dei suoi stabilimenti di produzione di telefoni cellulari in Cina a causa delle vendite in calo e dell'aumento del costo del lavoro. E' quanto riporta il quotidiano sudcoreano Electronic Times.Il più grande produttore di smartphone del mondo, alle prese con la sempre più forte concorrenza dei produttori cinesi di smartphone, ha precisato a Reuters che non è stato deciso nulla sul destino della sua produzione presso la Tianjin Samsung Telecom Technology, che si trova nella città di Tianjin, nel nord della Cina. Oltre allo stabilimento di Tianjin, Samsung ha anche un'altra fabbrica di telefoni cinesi a Huizhou.