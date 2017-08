Samsung, responsabile Lee rischia 12 anni di carcere per corruzione. Titolo -3%

Laura Naka Antonelli 25 agosto 2017 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Titolo Samsung sotto pressione, dopo l'accusa secondo cui Jay Y. Lee, responsabile di Samsung Group, avrebbe versato una tangente per assicurarsi il sostegno dell'allora presidente del paese, Park Geun-hye.Secondo quanto riportano le indiscrezioni, la tangente sarebbe stata versata a uno stretto amico dell'ex presidente, allo scopo di ottenere vantaggi a favore di Samsung.Jay Y. Lee, 49 anni e co-vicepresidente di Samsung Electronics, è arrivato alla corte di Seoul per il verdetto, dopo un processo per corruzione che ha tenuto con il fiato sospeso la Corea del Sud. Reuters riporta che l'accusa ha chiesto a carico di Lee 12 anni.Il titolo Samsune ha perso alla borsa di Seoul -3% circa.